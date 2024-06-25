На Украине нашли ещё более миллиона граждан, годных к призыву
Минобороны: К призыву годны 1,1 миллиона украинцев, обновивших данные
С 18 мая текущего года свои военно-учётные данные обновили более двух миллионов украинцев. Из них 1,1 миллиона граждан годны к призыву по мобилизации, сообщил пресс-секретарь Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.
В интервью каналу "Армия TV" представитель украинского военного ведомства отметил, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учёта "Резерв+". При этом у значительной части военнообязанных есть бронь от мобилизации или право на отсрочку.
"Миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны", — заявил Лазуткин.
Ранее сообщалось, что украинские ТЦК начали мобилизовать даже сотрудников предприятий ВПК страны, которые имеют право бронировать от мобилизации до 100% своего персонала. Не прекращается и отлов людей в городах. Так, Киев уже вдвое превысил мобилизационный план, забирая мужчин прямо с улиц.
Telegram / V_Zelenskiy_official