С 18 мая текущего года свои военно-учётные данные обновили более двух миллионов украинцев. Из них 1,1 миллиона граждан годны к призыву по мобилизации, сообщил пресс-секретарь Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

В интервью каналу "Армия TV" представитель украинского военного ведомства отметил, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учёта "Резерв+". При этом у значительной части военнообязанных есть бронь от мобилизации или право на отсрочку.