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25 июня, 09:59

На Украине нашли ещё более миллиона граждан, годных к призыву

Минобороны: К призыву годны 1,1 миллиона украинцев, обновивших данные

С 18 мая текущего года свои военно-учётные данные обновили более двух миллионов украинцев. Из них 1,1 миллиона граждан годны к призыву по мобилизации, сообщил пресс-секретарь Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

В интервью каналу "Армия TV" представитель украинского военного ведомства отметил, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учёта "Резерв+". При этом у значительной части военнообязанных есть бронь от мобилизации или право на отсрочку.

"Миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны", — заявил Лазуткин.

Ранее сообщалось, что украинские ТЦК начали мобилизовать даже сотрудников предприятий ВПК страны, которые имеют право бронировать от мобилизации до 100% своего персонала. Не прекращается и отлов людей в городах. Так, Киев уже вдвое превысил мобилизационный план, забирая мужчин прямо с улиц.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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