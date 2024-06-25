Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:56

"Была ли сделка?": В Кремле отреагировали на освобождение Ассанжа

Песков призвал дождаться большей конкретики по освобождению Ассанжа

Условия освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы досконально неизвестны, отметил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим представитель Кремля призвал дождаться большей конкретики, "если она когда-нибудь будет доступна".

"Оставляю без комментариев. Мы не знаем, о чём идёт речь, что за сделка, была ли она? Если она была, в чём она заключается? Давайте дождёмся более подробную информацию", — прокомментировал Песков освобождение Ассанжа в разговоре с журналистами.

Сегодня, 25 июня, стало известно, что суд выпустил Ассанжа под залог, он был освобождён из тюрьмы и покинул Британию. По данным WikiLeaks, журналист пошёл на сделку с Минюстом США, частично признав вину. Теперь в качестве наказания ему учтут пять лет, которые он уже отсидел в британской тюрьме. Как ожидается, в среду, 26 июня, основатель WikiLeaks предстанет перед судом на острове Сайпан.

Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу
Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу
Обложка ©

TACC / Zuma / Tolga Akmen

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Джулиан Ассанж
  • Журналисты
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров