"Была ли сделка?": В Кремле отреагировали на освобождение Ассанжа

Условия освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы досконально неизвестны, отметил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим представитель Кремля призвал дождаться большей конкретики, "если она когда-нибудь будет доступна".

"Оставляю без комментариев. Мы не знаем, о чём идёт речь, что за сделка, была ли она? Если она была, в чём она заключается? Давайте дождёмся более подробную информацию", — прокомментировал Песков освобождение Ассанжа в разговоре с журналистами.