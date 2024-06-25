Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу
Ассанжа отпустят после подписания судьёй договорённости между ним и Минюстом США
Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / Zuma
Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после того, как судья подпишет договорённости между журналистом и Минюстом США на предстоящем заседании на острове Сайпан. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла.
"Есть принципиальная договорённость между Джулианом и Министерством юстиции, и она должна быть подписана судьёй на Северных Марианских островах. Он станет свободным человеком, как только судья подпишет [документ], и это произойдёт завтра", — сказала она в эфире Би-би-си.
Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности, об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозило до 175 лет лишения свободы. 20 мая 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.
И 25 июня стало известно, что суд выпустил журналиста под залог, он был освобождён из тюрьмы и покинул Британию. По данным WikiLeaks, Ассанж пошёл на сделку с Минюстом США, частично признав вину. Теперь в качестве наказания ему учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании. Как ожидается, в среду, 26 июня, основатель WikiLeaks предстанет перед судом на острове Сайпан.