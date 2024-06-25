Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после того, как судья подпишет договорённости между журналистом и Минюстом США на предстоящем заседании на острове Сайпан. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла.

"Есть принципиальная договорённость между Джулианом и Министерством юстиции, и она должна быть подписана судьёй на Северных Марианских островах. Он станет свободным человеком, как только судья подпишет [документ], и это произойдёт завтра", — сказала она в эфире Би-би-си.

Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности, об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозило до 175 лет лишения свободы. 20 мая 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.