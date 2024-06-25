Песков: РФ не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом

Россия пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, кроме таких робких заявлений, никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим. К нашему сожалению", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация с Минскими соглашениями, с помощью которых Запад обманул Россию, многому научила и во многом разрушила атмосферу доверия, которая быстро разрушается и "очень долго, годами, а иногда и десятилетиями, нарабатывается".