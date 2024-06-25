Песков: РФ не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
Россия пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, кроме таких робких заявлений, никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим. К нашему сожалению", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что ситуация с Минскими соглашениями, с помощью которых Запад обманул Россию, многому научила и во многом разрушила атмосферу доверия, которая быстро разрушается и "очень долго, годами, а иногда и десятилетиями, нарабатывается".
Напомним, ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что допускает вероятность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что верит "в силу диалога". Тем не менее лидеры не созванивались уже довольно продолжительное время. В Кремле на это ответили, что Москва всё ещё готова к диалогу с Парижем и никаких условий для его возобновления не требуется.
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