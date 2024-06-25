Стало известно, когда пройдёт следующий авиасалон МАКС

Следующий Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдёт летом 2025 года. Информация об этом была размещена на сайте организаторов мероприятия.

Там также говорится, что решение о переносе было принято с учётом необходимости соблюдения в условиях специальной военной операции дополнительных мер безопасности. Также организаторами была принята во внимание нецелесообразность отвлечения материальных, технических и кадровых ресурсов ВКС РФ от выполнения своих боевых задач в зоне проведения СВО.