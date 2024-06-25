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Регион
25 июня, 19:19

Стало известно, когда пройдёт следующий авиасалон МАКС

Следующий авиасалон МАКС пройдёт летом 2025 года

Следующий Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдёт летом 2025 года. Информация об этом была размещена на сайте организаторов мероприятия.

Там также говорится, что решение о переносе было принято с учётом необходимости соблюдения в условиях специальной военной операции дополнительных мер безопасности. Также организаторами была принята во внимание нецелесообразность отвлечения материальных, технических и кадровых ресурсов ВКС РФ от выполнения своих боевых задач в зоне проведения СВО.

Авиасалон МАКС в 2024 году отменён
Авиасалон МАКС в 2024 году отменён

Напомним, что в прошлом году организаторы Международного авиационно-космического салона, запланированного на конец июля 2023 года, перенесли его на 2024-й. В этом году мероприятие было отменено соответствующим распоряжением российского кабмина.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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