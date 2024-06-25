Авиасалон МАКС официально отменили

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2024 году отменено. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского кабмина.

В июне минувшего года стало известно, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на 2024-й. В последний на данный момент раз мероприятие состоялось в 2021-м. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmatе. На МАКС присутствовал и президент Владимир Путин, его по традиции угостили мороженым.