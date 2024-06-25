Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 17:05

Авиасалон МАКС официально отменили

Правительство РФ издало распоряжение об отмене авиасалона МАКС в 2024 году

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2024 году отменено. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского кабмина.

"Позицию, касающуюся МАКС-2024, исключить", — уточняется в документе.

Ранее об отмене МАКС сообщали СМИ.

Чем опасен БПЛА ТУ-141 "Стриж": История и характеристики
Чем опасен БПЛА ТУ-141 "Стриж": История и характеристики

В июне минувшего года стало известно, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на 2024-й. В последний на данный момент раз мероприятие состоялось в 2021-м. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmatе. На МАКС присутствовал и президент Владимир Путин, его по традиции угостили мороженым.

Обложка ©

TACC / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Правительство РФ
  • макс
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров