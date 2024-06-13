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13 июня, 07:41

Авиасалон МАКС в 2024 году отменён

ТАСС: Авиасалон МАКС в 2024 году отменён

Международный авиационно-космический салон в нынешнем году отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

"Авиасалон МАКС в этом году точно проводиться не будет", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в июне прошлого года стало известно, что авиасалон МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на 2024-й. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2021-м. На нём Россия представила свою суперновинку — истребитель пятого поколения Checkmatе. На МАКС присутствовал и президент РФ Владимир Путин, его уже по традиции угостили мороженым.

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ТАСС / Роман Азанов

Иван Косицын
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