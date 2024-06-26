"Не шутите так, пацаны": МВД показало объяснения мужчины, устроившего переполох в Махачкале

МВД Дагестана установило личность мужчины, который сообщил о стрельбе на Университетской площади в Махачкале. На допросе 27-летний местный житель раскаялся и объяснил свои действия шуткой. Видео его допроса опубликовала руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

Житель Махачкалы, заявивший о вооружённом мужчине на Университетской площади. Видео © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Так, мужчина утверждает, что накануне вечером сообщил сидящим на скамейке девушкам о том, что "сейчас опасно выходить". По словам местного жителя, он обратился к ним в "шуточном формате", и вообще, они его не так поняли. Однако у самих девушек иная версия: они заявили, что "шутник" подошёл к ним сзади и сказал: "Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!" После этого они обратились в полицию.

Как подчеркнула Гариева, после сигнала информацию стали проверять семь нарядов полиции. Было выставлено оцепление, задействованы кинологи, проверена территория. Она справедливо заметила, что после произошедших в республике трагических событий шутить так, мягко говоря, было неуместно.

"Первый и последний раз в жизни (Так пошутил. — Прим. Life.ru). Не шутите так, пацаны. Моя шутка меня сюда и привела", — заявил мужчина.