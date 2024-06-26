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26 июня, 08:30

В офисе Зеленского не были впечатлены мирным планом советников Трампа по Украине

Reuters: Подоляк отверг мирный план советников Дональда Трампа по Украине

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Кряжев

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Кряжев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет прекращать конфликт с Россией по сценарию, который предложили советники экс-президента США Дональда Трампа. Его слова приводит агентство Reuters.

"Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы "странно"…" — сообщает издание.

В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине
В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Напомним, что советники экс-президента США Дональда Трампа разработали план по прекращению конфликта на Украине. Если миллиардера изберут главой Белого Дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и согласия на переговоры с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации.

Николай Рюмин
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