В офисе Зеленского не были впечатлены мирным планом советников Трампа по Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет прекращать конфликт с Россией по сценарию, который предложили советники экс-президента США Дональда Трампа. Его слова приводит агентство Reuters.

"Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы "странно"…" — сообщает издание.

Напомним, что советники экс-президента США Дональда Трампа разработали план по прекращению конфликта на Украине. Если миллиардера изберут главой Белого Дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и согласия на переговоры с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации.