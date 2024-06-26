В Харькове слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi
В Харькове были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".
По информации издания, серия взрывов, по всей вероятности, произошла за городом. В Харьковской области звучит сирена воздушной тревоги.
В Харькове взрывы гремят уже второй день подряд. Life.ru сообщал, что в ночь на 25 июня в городе прозвучало несколько взрывов. А уже ближе к вечеру мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о четырёх взрывах. Все они гремели на фоне воздушной тревоги.