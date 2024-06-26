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Регион
26 июня, 08:19

В Харькове слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

В Харькове были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

По информации издания, серия взрывов, по всей вероятности, произошла за городом. В Харьковской области звучит сирена воздушной тревоги.

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины

В Харькове взрывы гремят уже второй день подряд. Life.ru сообщал, что в ночь на 25 июня в городе прозвучало несколько взрывов. А уже ближе к вечеру мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о четырёх взрывах. Все они гремели на фоне воздушной тревоги.

Дарья Нарыкова
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