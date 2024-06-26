Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в честь 80-летия
Геннадий Зюганов. Фото © Life.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому сегодня, 26 июня, исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Звание присвоено политику за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.
Кстати, на президентских выборах в нынешнем году глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал баллотироваться, объяснив такое решение тем, что партия сочла крайне важным, чтобы он продолжал работать на нынешних постах. Позже политик поздравил Владимира Путина с массовой поддержкой, которую он получил на выборах президента России 15–17 марта 2024 года.