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Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в честь 80-летия

26 июня, 09:21
Геннадий Зюганов. Фото © Life.ru

Геннадий Зюганов. Фото © Life.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому сегодня, 26 июня, исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено политику за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

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Кстати, на президентских выборах в нынешнем году глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал баллотироваться, объяснив такое решение тем, что партия сочла крайне важным, чтобы он продолжал работать на нынешних постах. Позже политик поздравил Владимира Путина с массовой поддержкой, которую он получил на выборах президента России 15–17 марта 2024 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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