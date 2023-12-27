Зюганов объяснил, почему не стал претендовать на президентский пост
Зюганов объяснил, что не претендует на пост президента из-за текущей работы
Глава КПРФ Геннадий Зюганов не собирается баллотироваться в президенты России в 2024 году, так как партия считает крайне важным, чтобы он продолжал работать на нынешних постах. Об этом он сам рассказал в своём телеграм-канале.
"Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, Народно-патриотический союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу учёным и экспертными советами, в которые входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях, где будет формироваться правительство народного доверия", — написал Зюганов.
По его словам, в условиях системного кризиса кандидату в президенты нужно целиком посвятить себя избирательной кампании, опираясь на грамотную и эффективную команду. Поэтому съезд КПРФ предложил в качестве кандидата депутата ГД Николая Харитонова.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия уже подали действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Кроме того, участвовать в грядущих выборах будет и политик Сергей Бабурин в качестве кандидата от партии "Российский общенародный союз". Тем временем справедливороссы и вовсе решили не выдвигать свою кандидатуру.