Зюганов объяснил, почему не стал претендовать на президентский пост

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не собирается баллотироваться в президенты России в 2024 году, так как партия считает крайне важным, чтобы он продолжал работать на нынешних постах. Об этом он сам рассказал в своём телеграм-канале.

"Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, Народно-патриотический союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу учёным и экспертными советами, в которые входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях, где будет формироваться правительство народного доверия", — написал Зюганов.