"Передвигать бессмысленно": В Госдуме сравнили назначение генсека НАТО с анекдотом про кровать

С утверждением Марка Рютте в качестве нового генсека НАТО принципиально ничего не изменится, однако важно понимать, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов представляет страну, где легализованы однополые браки, проституция и употребление наркотиков. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Обычно при новых назначениях спрашивают: "Что изменится?" В этом случае принципиально не изменится ничего, и об этом уже заявляли многие эксперты. Но одно изменение, считаю, всё же последует. Теперь блоком НАТО будет руководить представитель страны, в которой легализованы однополые браки, проституция и употребление наркотиков. Это внесёт недостающую кому-то ясность относительно мотивов принятия тех или иных решений блока", — отметил он.

По мнению парламентария, всю суть подобных назначений давно уже разоблачили, причём ещё много десятилетий назад, — в старом анекдоте про кровати, которые "бессмысленно передвигать".