"Передвигать бессмысленно": В Госдуме сравнили назначение генсека НАТО с анекдотом про кровать
Хамитов: Новый генсек НАТО Рютте представляет страну, где разрешены наркотики
Марк Рютте. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bartkus FOTO
С утверждением Марка Рютте в качестве нового генсека НАТО принципиально ничего не изменится, однако важно понимать, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов представляет страну, где легализованы однополые браки, проституция и употребление наркотиков. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
"Обычно при новых назначениях спрашивают: "Что изменится?" В этом случае принципиально не изменится ничего, и об этом уже заявляли многие эксперты. Но одно изменение, считаю, всё же последует. Теперь блоком НАТО будет руководить представитель страны, в которой легализованы однополые браки, проституция и употребление наркотиков. Это внесёт недостающую кому-то ясность относительно мотивов принятия тех или иных решений блока", — отметил он.
По мнению парламентария, всю суть подобных назначений давно уже разоблачили, причём ещё много десятилетий назад, — в старом анекдоте про кровати, которые "бессмысленно передвигать".
"Западный мир, видимо, питает особенную любовь к перестановкам мебели. И на сравнение с мебелью пусть не обижаются: даже это назначение показало, что очередной Рютте может выигрывать только в ситуации, когда единственный конкурент снимает свою кандидатуру", — отметил собеседник Life.ru.
Напомним, о том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. 26 июня послы стран блока утвердили Рютте в качестве нового генсека Североатлантического альянса. Ожидается, что он сменит на этом посту Йенса Столтенберга 2 октября. В МИД РФ отметили, что в случае назначения Рютте ничего не изменится.