Подводные дьяволы: 5 новейших морских дронов, на которые делают ставку военные В последнее время морские беспилотники стали активно использовать в военных действиях. Одно из перспективных направлений — подводные боевые дроны. Life.ru собрал самые перспективные разработки в разных странах. 2 июля, 21:11 Уже сейчас подводные боевые беспилотники могут выглядеть, как живые морские обитатели. Обложка © Telegram / "Эффект наблюдателя The obZerver effect"

Последние месяцы украинский штаб активно использует поставленные Западом БЭК (безэкипажные катера) для ударов по прибрежным городам Крыма. Можно сказать, как FPV-дроны до некоторой степени заменили украинскую авиацию, так и БЭК пришли на место киевских ВМС. В странах мира, и в России в том числе, ведутся разработки своих морских дронов.

Военный эксперт Александр Степанов отмечает, что революция в военном деле затрагивает все среды потенциального ведения боевых действий: "Происходит масштабная автоматизация военно-морского компонента с акцентом на самый сложный тип робототехники — автономные необитаемые подводные аппараты".

Ядерная торпеда "Посейдон"

"Посейдон" с ядерной установкой. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

"Посейдон" — это российский подводный дрон, использующий в качестве двигателя ядерную установку. То есть автономность аппарата фактически неограниченна.

— "Посейдон" — это система глобального действия с возможностью фактически неограниченных по времени и дальности миссий, способная в автономном режиме решать задачи стратегического характера, в том числе по нанесению неприемлемого ущерба основному противнику, — отмечает эксперт Александр Степанов.

Главная цель "Посейдона" — доставка и подрыв ядерной боевой части вблизи побережья вероятного противника. Фактически аппарат можно назвать "ядерной торпедой". За мощным подводным взрывом должна последовать череда цунами, наносящих ущерб побережью противника.

Морской беспилотник Manta Ray

Американский морской беспилотник Manta Ray. Фото © Telegram / "Военная хроника"

Американский "Скат" — один из наиболее секретных проектов современных подводных беспилотников. Дрон попадал в объектив спутниковых снимков Google Earth, правда, позднее был оттуда удалён.

Примечательно, что аппарат разрабатывает компания Northrop Grumman. Она известна тем, что беспилотники именно её производства прямо сейчас занимаются стратегической разведкой в Чёрном море. Вполне возможно, что один из именно таких БПЛА корректировал недавний удар по Севастополю.

Manta Ray можно назвать морским аналогом воздушного беспилотника Global Hawk. По задумке компании-разработчика, "Скат" должен быть такой же универсальной платформой, способной вести разведку, радиоэлектронную борьбу и наносить прямые удары по противнику.

При этом американский беспилотник имеет существенный недостаток — малую автономность. На борту у "Ската" находится электрическая энергетическая установка, проигрывающая в автономности ядерной. В США предлагают разные идеи для ликвидации этого недостатка — от создания подзарядных подводных станций до интеграции в аппарат генератора, получающего энергию от силы морских течений и волн. Всё это, конечно, не заменит ядерной энергетической установки.

Тем не менее подобные разработки со стороны США не могут не говорить о готовящемся "подводном наступлении дронов", как это сейчас уже происходит в воздухе, отмечает военный эксперт Александр Степанов.

— Противник расширяет свой производственный потенциал и линейку дронов. Формирует диверсионный подводный флот, облик которого приводится к максимальной автономности. В спектр задач нового инструментария, помимо классической противолодочной борьбы, вероятно, будет входить и приоритетная цель — нарушение морских коммуникаций оппонентов, прежде всего России и Китая. В том числе диверсии на подводных объектах телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, — говорит Степанов.

Китайские бионические дроны в виде рыб

Китайские бионические рыбы-дроны. Видео © Telegram / "Эффект наблюдателя The obZerver effect"

В Китае тем временем ведутся разработки дронов, неотличимых от реальных рыб, сообщает телеграм-канал "Эффект обозревателя". Модельный ряд включает в себя как "скатов", снабжённых портативной батареей и процессором от Huawei, так и рыб поменьше с неизвестной начинкой.

Пока подобные образцы можно назвать лишь экспериментальными, о запуске в серийное производство речь не идёт. Использование подобных аппаратов в роли камикадзе тоже пока мало реально, так как они слишком дороги в производстве.

— Но интерес вызывает возможность использования подобных бионических "рыб" в скоординированных ударах роёв различных подводных беспилотников. Так, "скаты" могут выполнять разведывательные функции, а более дешёвые и похожие на рыб дроны наносить непосредственные удары по разведанным целям, — считает Степанов.

БЭК "Визир"

БЭК "Визир" для ВМФ России. Фото © Telegram / "Zаписки мичмана Птичкина"

Кингисеппский машиностроительный завод ещё в ноябре прошлого года отчитался о скорой отгрузке первых БЭК "Визир" отечественного производства ВМФ России. Опытные образцы, со слов представителей завода, отправили в зону СВО. Дрон представляет из себя прежде всего катер-камикадзе, однако возможны и другие варианты загрузки. Российский БЭК может нести на себе средства разведки, доставлять грузы, уничтожать другие БПЛА.

Хоть "Визир" и не является подводным беспилотником, его ближайшим аналогом будут западные полупогружённые морские дроны, которые используются ВСУ для атак Крыма. Подобный форм-фактор позволяет, с одной стороны, спрятать часть корпуса катера под водой, с другой — позволяет не сталкиваться с противолодочными сетями, протянутыми на глубине нескольких метров.

"Витязь-Д"

"Витязь-Д" — первый в мире робот, который опустился на дно Марианской впадины. Фото © Wikipedia / Kirill Borisenko

"Витязь-Д" — первый в мире робот, который опустился на дно Марианской впадины. Беспилотник, в отличие от всех остальных дронов в нашей подборке, является аппаратом гражданского назначения. Тем не менее его характеристики выдающиеся — это первый в мире беспилотный аппарат, опустившийся на такую глубину. Интересно, что дрон может действовать автономно, без управления внешнего оператора. В таком режиме он способен даже огибать препятствия.

Военный эксперт Александр Степанов полагает, что ситуация под водой будет развиваться примерно по тому же пути, что и в небе. Нас ждут разные классы подводных и полуподводных дронов, такая же борьба средств связи и РЭБ. Драйвером для развития может стать вероятный конфликт между КНР и Тайванем — там потенциальный фронт как раз проходит исключительно по морю.

Авторы Кирилл Золотарев