На Украине английский сделали языком международного общения

Владимир Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Согласно документу, чиновники на некоторых должностях будут обязаны знать этот язык, сообщает издание "Страна.ua".

Примечательно, что до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что около половины его сограждан вообще не владеют английским языком. В связи с этим планируется запустить всеобъемлющую программу по его изучению.