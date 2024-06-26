На Украине английский сделали языком международного общения
"Страна.ua": Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине
Владимир Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Согласно документу, чиновники на некоторых должностях будут обязаны знать этот язык, сообщает издание "Страна.ua".
Примечательно, что до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что около половины его сограждан вообще не владеют английским языком. В связи с этим планируется запустить всеобъемлющую программу по его изучению.
Ранее сообщалось, что русский язык сегодня преподают только в трёх школах Украины. Об этом заявил так называемый языковой омбудсмен страны Тарас Кремень. По его словам, сейчас русский изучают менее тысячи украинских детей. Между тем позже выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык.
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