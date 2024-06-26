В северной части Харькова закрылись офисы, из банков вывезли всю наличку

В Харькове прогремело два мощных взрыва в районе авиазавода, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВСУ стараются укрепиться в Харькове, поэтому прямо в городе располагают тяжёлую артиллерию, кроме того, в северной части города с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, отделения банков, из них вывезена вся наличка.