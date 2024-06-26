В северной части Харькова закрылись офисы, из банков вывезли всю наличку
Подполье сообщило об ударе в районе Харьковского авиазавода
В Харькове прогремело два мощных взрыва в районе авиазавода, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Два мощных прилёта по Харькову в районе авиазавода", — цитирует Лебедева РИА "Новости".
По его словам, ВСУ стараются укрепиться в Харькове, поэтому прямо в городе располагают тяжёлую артиллерию, кроме того, в северной части города с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, отделения банков, из них вывезена вся наличка.
Напомним, в Харькове неспокойно уже второй день подряд. Life.ru сообщал, что в ночь на 25 июня в городе прозвучало несколько взрывов. А уже ближе к вечеру мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что их было четыре. Сегодня, 26 июня, в Харькове тоже были слышны мощные взрывы.
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