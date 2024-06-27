Путин лично поздравил Зюганова с 80-летним юбилеем

Президент поблагодарил лидера КПРФ за многолетнюю работу, за службу Отечеству и за сегодняшнюю поддержку. Он отметил, что возглавляемая Зюгановым партия занимает исключительно патриотические позиции.

"Могут расходиться какие-то взгляды на внутреннее развитие, на экономику, на решение каких-то вопросов, связанных с текущей политикой. Но вы и возглавляемая вами партия — она безусловно занимает исключительно патриотические позиции, это чрезвычайно важно — имею в виду ваше влияние на общество", — подчеркнул Путин.