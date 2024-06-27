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26 июня, 21:50

Путин лично поздравил Зюганова с 80-летним юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем. Обложка © kremlin

Президент Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем. Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин поздравил лидера Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова с 80-летием и присвоением звания Героя Труда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 80-летним юбилеем и присвоением звания Героя Труда. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент поблагодарил лидера КПРФ за многолетнюю работу, за службу Отечеству и за сегодняшнюю поддержку. Он отметил, что возглавляемая Зюгановым партия занимает исключительно патриотические позиции.

"Могут расходиться какие-то взгляды на внутреннее развитие, на экономику, на решение каких-то вопросов, связанных с текущей политикой. Но вы и возглавляемая вами партия — она безусловно занимает исключительно патриотические позиции, это чрезвычайно важно — имею в виду ваше влияние на общество", — подчеркнул Путин.

Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в честь 80-летия
Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в честь 80-летия

Напомним, что на президентских выборах в нынешнем году глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал баллотироваться, объяснив такое решение тем, что партия сочла крайне важным, чтобы он продолжал работать на нынешних постах. Позже политик поздравил Владимира Путина с массовой поддержкой, которую тот получил на выборах президента России 15–17 марта 2024 года.

Оксана Попова
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