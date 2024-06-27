Пьющий отец и властная мать: Психолог объяснил, откуда берутся "старые девы"

Сегодня понятие "старая дева" повзрослело. Если раньше так называли девушек, которые не смогли удачно выйти замуж до двадцати лет, то сейчас возрастной порог "подрос" до критических 35 лет. И, как правило, проблемы с поиском партнёра и созданием семьи в зрелом возрасте родом из детства. Причины, по которым девушки не находят себе вторую половинку, озвучил клинический психолог, врач Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский в разговоре с RuNews24.ru.

К основным причинам, почему девушки не могут вовремя и счастливо выйти замуж, Самбурский отнёс следующие:

1. Пьющий отец. Если в семье зависимостью от алкоголя страдают один или два родителя, то ситуация может привести к формированию у ребёнка искажённого мировоззрения. То есть дети не могут получить ту заботу и поддержку, в которой нуждаются. Также они будут постоянно испытывать чувство вины за чужие страдания.

2. Властная мама. Из-за матери, которая не может дать ребёнку заботу и ласку, девочка с детства начинает примерять на себя роль "ломовой лошади". При этом она не может получить любовь и начинает привыкать рассчитывать только на себя.

3. Отсутствие отца. Это настоящая дыра в сердце любого ребёнка, подчёркивает психолог. Девочки начинают бояться повторить такую же ситуацию во взрослой жизни, и не важно, изначально ли в её семье не было папы или родители развелись. В будущем такая женщина неосознанно будет искать в любом мужчине отца.

4. Гиперопека. В подобных ситуациях у ребёнка есть шанс просто не вырасти. По итогу в 40 лет взрослая женщина не будет способна построить самостоятельные отношения, поэтому мужчины не смогут считать её полноценным партнёром: "вторая дочка мало кому нужна".

"Гармоничные отношения можно построить, только когда оба партнёра готовы к этому со всех сторон, и эмоционально, и физически. Иначе большую часть груза семейных отношений придётся везти одному из двоих и долго он не выдержит", — заключил Станислав Самбурский.