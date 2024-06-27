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Легенду советского тенниса Дмитриеву похоронили рядом с Чеховым после звёздной церемонии

Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Чеховым

27 июня, 13:11
Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Обложка © телеканал "Звезда"

Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Обложка © телеканал "Звезда"

Советскую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой писателя Антона Чехова, погребённого в 1904 году. Телеканал "Звезда" показал кадры траурной церемонии.

Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Видео © телеканал "Звезда"

Проститься с легендарной спортсменкой пришли глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, теннисистка Елена Веснина, теннисистка и тренер Анастасия Мыскина, а также комментаторы Георгий Черданцев, Дмитрий Фёдоров, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин, Александр Метревели, Денис Казанский и Александр Елагин. Проводить Дмитриеву в последний путь пришла и мать Марата Сафина Рауза Исланова. Участники церемонии буквально утопили в цветах могилу и почтили память о заслуженной теннисистке молчанием.

"Мы приобщились к этой игре благодаря её таланту, имени, она была философом на корте и в жизни. Молодое поколение спортсменов — не только в теннисе — знает, ценит и любит её. Она была образцом души, добра, и, наверное, это передалось последующим поколениям", — заявил Тарпищев на церемонии прощания с легендой советского тенниса.

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Напомним, 24 июня скончалась после продолжительной болезни Анна Дмитриева, ей было 83 года. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. Она была заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Золотой микрофон" как лучший российский комментатор. Её похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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