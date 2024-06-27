Легенду советского тенниса Дмитриеву похоронили рядом с Чеховым после звёздной церемонии Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Чеховым 27 июня, 13:11 Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Обложка © телеканал "Звезда"

Советскую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой писателя Антона Чехова, погребённого в 1904 году. Телеканал "Звезда" показал кадры траурной церемонии.

Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Видео © телеканал "Звезда"

Проститься с легендарной спортсменкой пришли глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, теннисистка Елена Веснина, теннисистка и тренер Анастасия Мыскина, а также комментаторы Георгий Черданцев, Дмитрий Фёдоров, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин, Александр Метревели, Денис Казанский и Александр Елагин. Проводить Дмитриеву в последний путь пришла и мать Марата Сафина Рауза Исланова. Участники церемонии буквально утопили в цветах могилу и почтили память о заслуженной теннисистке молчанием.

"Мы приобщились к этой игре благодаря её таланту, имени, она была философом на корте и в жизни. Молодое поколение спортсменов — не только в теннисе — знает, ценит и любит её. Она была образцом души, добра, и, наверное, это передалось последующим поколениям", — заявил Тарпищев на церемонии прощания с легендой советского тенниса.

Напомним, 24 июня скончалась после продолжительной болезни Анна Дмитриева, ей было 83 года. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. Она была заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Золотой микрофон" как лучший российский комментатор. Её похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Авторы Татьяна Миссуми