Что делать, если ребёнок просится домой из лагеря: Нейропсихолог дала советы родителям

Ежегодно летом в России открывается большое количество различных детских лагерей, которые продолжают все три месяца принимать юных гостей. При этом часто возникают ситуации, когда ребёнок начинает проситься домой. О том, как родителям вести себя в подобном случае, "Вечерней Москве" рассказала нейропсихолог Кира Макарова.

Специалист объяснила, что лагерь — место, где ребёнку всегда легче социализироваться. Дети могут научиться жить в коллективе, по распорядку, организовывать свой досуг и попробовать себя в чём-то новом. Это своеобразное начало взрослой жизни. Когда ребёнок попадает в лагерь, он понимает, что сам отвечает за себя. Нормально, если родители переживают за чадо, но мчаться за сыном или дочерью в лагерь по первому зову психолог не советует.

"Наверное, для первого раза, если ребёнок тут же позвонил и сказал: "Всё, забирайте меня домой", есть смысл выждать какое-то время. Возможно, через два дня он уже не захочет ехать домой, а может, и через полчаса. То есть не нужно сразу ехать в лагерь", — посоветовала нейропсихолог.

Уговаривать ребёнка остаться в лагере тоже не стоит. Главное — спокойно поговорить и попросить чадо оценить плюсы среды, где он находится, посмотреть внимательно вокруг.

При этом есть случаи, когда всё-таки стоит забрать ребёнка из лагеря:

ребёнок заболел;

испытывает жуткий психологический дискомфорт и давно просит его забрать;

оказался слишком мал для такого отдыха;

у него произошёл какой-то конфликт.

"Ребёнка нужно забрать, если происходят конфликты со сверстниками, которые вошли уже в правило и постоянство. А также если конфликт произошёл с педагогом. Ни в коем случае нельзя оставлять ребёнка беззащитным в ситуации перед сильным взрослым человеком", — добавила Макарова.