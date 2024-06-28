Врач развеял миф о чудодейственной способности активированного угля

Активированный уголь не способен очистить сосуды от холестерина, развеял миф врач-терапевт Михаил Братусь. По его словам, это невозможно, потому что эта таблетка даже не попадает в кровь.

"Это препарат из группы энтеросорбентов. Он оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное действие — иначе говоря, впитывает и выводит токсины, а также противодиарейное действие", — рассказал сотрудник клиники персональной медицины La Salute "Газете.ru".

Энтеросорбенты нужны в тех случаях, когда у человека отравление, заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом, пищевая или лекарственная аллергия. Даже если предположить, что уголь препятствует попаданию холестерина в кровь, потому что собирает его в желудочно-кишечном тракте, это всё равно невозможно, объяснил специалист.