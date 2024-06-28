Врач развеял миф о чудодейственной способности активированного угля
Терапевт Братусь: Активированный уголь не чистит сосуды от холестерина
Активированный уголь не способен очистить сосуды от холестерина, развеял миф врач-терапевт Михаил Братусь. По его словам, это невозможно, потому что эта таблетка даже не попадает в кровь.
"Это препарат из группы энтеросорбентов. Он оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное действие — иначе говоря, впитывает и выводит токсины, а также противодиарейное действие", — рассказал сотрудник клиники персональной медицины La Salute "Газете.ru".
Энтеросорбенты нужны в тех случаях, когда у человека отравление, заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом, пищевая или лекарственная аллергия. Даже если предположить, что уголь препятствует попаданию холестерина в кровь, потому что собирает его в желудочно-кишечном тракте, это всё равно невозможно, объяснил специалист.
Также доктор рассказал, к чему может привести передозировка активированным углем. По его словам, возможна диспепсия — ощущение тяжести, вздутие и другие неприятные симптомы ЖКТ. Если же бесконтрольно принимать активированный уголь длительное время, человеку грозят гиповитаминозы — нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.
Ранее стоматолог назвала активированный уголь вредным для отбеливания зубов. Он может повредить слизистую и повысить чувствительность. Повысить уровень холестерина и способствовать образованию тромбов может также ряд продуктов, в том числе субпродукты, говяжьи и свиные мозги.
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