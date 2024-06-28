Европейские державы вновь попытались выставить Россию "агрессором с захватническими планами", открыв в Берлине выставку под названием "Знай своего врага". История уже знает подобные случаи, заявил обозреватель "Первого русского" Андрей Перла.

Комментируя экспозицию с трофейными образцами оружия ВС РФ, самоваром, балалайкой и бутылкой водки, эксперт напомнил, что Европа и столетия назад являлась источником основанных на стереотипах фальшивок. Например, в 1802 году там публиковалось "Завещание Екатерины Великой", а в 1812-м — "Завещание Петра Великого". В документах говорилось о якобы "планах" России захватить континент и стать диктатурой.