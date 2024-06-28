"Рисуют из России орка": Европу упрекнули в повторении исторических ошибок
Аналитик Перла: Европа больше не хочет видеть Россию
Европейские державы вновь попытались выставить Россию "агрессором с захватническими планами", открыв в Берлине выставку под названием "Знай своего врага". История уже знает подобные случаи, заявил обозреватель "Первого русского" Андрей Перла.
Комментируя экспозицию с трофейными образцами оружия ВС РФ, самоваром, балалайкой и бутылкой водки, эксперт напомнил, что Европа и столетия назад являлась источником основанных на стереотипах фальшивок. Например, в 1802 году там публиковалось "Завещание Екатерины Великой", а в 1812-м — "Завещание Петра Великого". В документах говорилось о якобы "планах" России захватить континент и стать диктатурой.
"Европа больше не хочет видеть Россию. Европа рисует себе на заборе, которым отгородилась от России, чудовищного орка. Прямо на наших глазах. Нам надо помнить, что, пока этот так, никакого разговора с Европой у нас не будет", — констатировал Перла.
По словам помощника президента России Николая Патрушева, США и Великобритания возродили в Европе настоящий нацизм, прикрываясь бравурными речами о "свободе и демократии". А некоторых экс-союзников гитлеровской Германии и вовсе заподозрили в желании взять у Москвы реванш за разгром в Великую Отечественную войну.
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