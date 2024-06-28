Рассмотрение апелляции по делу Никиты Белых отложили на июль из-за болезни прокурора Экс-губернатор Кировской области Белых пришёл в суд, но заседание перенесли 28 июня, 07:55 Никита Белых. Обложка © ТАСС / Мария Шевченко

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который вышел на свободу после восьми лет заключения за взятки, появился на заседании Кировского областного суда, так как в отношении него продолжается разбирательство по второму делу — о злоупотреблении должностными полномочиями. Суду предстоит рассмотреть апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Сейчас никаких комментариев не даю", — коротко ответил Белых на вопрос журналистов о сути дела, но пообещал прокомментировать позже. Вместе с ним в суд пришли два его адвоката.

Рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Кировской области в итоге отложили на 8 июля из-за болезни прокурора. Государственный обвинитель попал в больницу, а его замена с уголовным делом не знакомилась. В деле принимали участие пять прокуроров, но на заседание не пришёл ни один из них, в том числе второй автор апелляции. Он в командировке.

Авторы Татьяна Миссуми