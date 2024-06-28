Рассмотрение апелляции по делу Никиты Белых отложили на июль из-за болезни прокурора
Экс-губернатор Кировской области Белых пришёл в суд, но заседание перенесли
Никита Белых. Обложка © ТАСС / Мария Шевченко
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который вышел на свободу после восьми лет заключения за взятки, появился на заседании Кировского областного суда, так как в отношении него продолжается разбирательство по второму делу — о злоупотреблении должностными полномочиями. Суду предстоит рассмотреть апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями.
"Сейчас никаких комментариев не даю", — коротко ответил Белых на вопрос журналистов о сути дела, но пообещал прокомментировать позже. Вместе с ним в суд пришли два его адвоката.
Рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Кировской области в итоге отложили на 8 июля из-за болезни прокурора. Государственный обвинитель попал в больницу, а его замена с уголовным делом не знакомилась. В деле принимали участие пять прокуроров, но на заседание не пришёл ни один из них, в том числе второй автор апелляции. Он в командировке.
Напомним, в феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. В декабре 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий, но он был освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Однако бывший чиновник продолжал находиться в тюрьме, отбывая первый срок за взятки. 21 июня этого года он вышел на свободу. Белых занимал должность губернатора Кировской области с 2009-го по 2016 год.