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Губерниев защитил право россиян "ярко смотреть" Евро-2024

Губерниев посоветовал не завидовать футболу тем, кто против трансляций Евро в РФ

28 июня, 08:04
Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал всем тем, кто выступает против трансляций Евро-2024 в России, перестать "завидовать футболу". В своём телеграм-канале он объяснил, что "нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта".

"И хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ (чемпионата Европы. — Прим. Life.ru) по футболу: "Не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит", — эмоционально написал журналист.

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Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. УЕФА отстранил российскую сборную от международных соревнований после начала спецоперации, поэтому она не принимает участия в турнире. 26 июня завершился третий тур группового этапа Евро. В плей-офф вышли 16 команд. В России болельщики разделились на два лагеря: одни смотрят матчи, другие считают это неэтичным, так как нашу сборную незаконно лишили права участвовать.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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