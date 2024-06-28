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Приспешники Зеленского убеждают ЕС сбивать российские ракеты над Западной Украиной

France Presse: Киев толкает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины

28 июня, 11:35
Киев толкает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины. Обложка © ТАСС / www.imago-images.de

Киев толкает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины. Обложка © ТАСС / www.imago-images.de

Киев убеждает европейские страны разместить системы ПВО Patriot в Польше и Румынии, чтобы обеспечить бесполётную зону в западной части Украины. Об этом пишет агентство France Presse со ссылкой на украинских чиновников.

"Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины", приводятся в публикации слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*.

Представитель СБУ, не пожелавший называть своего имени, рассказал агентству, что переговоры Украины с западными партнёрами по данному вопросу уже ведутся, но процесс затягивается. По его словам, Европа боится превращения конфликта в масштабное противостояние, поэтому все шаги совершает предельно осторожно.

Как добавила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, тема бесполётной зоны вполне может быть включена в повестку на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Эта идея уже давно звучит из уст украинских политиков. Министр обороны Незалежной Рустем Умеров призвал закрыть небо над западной частью страны на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии в конце мая. Он тогда просил соседей из альянса сбивать российские цели над этой частью Незалежной со своей территории. Аналогичное предложение озвучил и Владимир Зеленский. Он отметил готовность подписать бумаги о том, что если страна НАТО собьёт российскую ракету над Украиной, то она не будет нести ответственности за ущерб, причинённый падением или взрывом.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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