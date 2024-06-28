"Хорош, Андрей!": Звезда "Улиц разбитых фонарей" обратился к Макаревичу* с просьбой

"Наверное, каждый имеет право на свою позицию, на своё мнение, но, Андрей, оставь своё мнение при себе. Хватит изливать яд на страну, на всех нас, называть нас "м..." У нас же полное основание назвать тебя "м..." в ответ, ну правда! По принципу "дурак — сам дурак". Ну давай так и будем перебрасываться такими фразами, оскорбляя друг друга. Хорош, Андрей!" — сказал Селин в интервью aif.ru.