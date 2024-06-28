"Хорош, Андрей!": Звезда "Улиц разбитых фонарей" обратился к Макаревичу* с просьбой
Селин попросил Макаревича* "не изливать яд на Россию"
Андрей Макаревич* и Сергей Селин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, VK / Сергей Селин
Заслуженный артист РФ Сергей Селин высказался в адрес музыканта Андрея Макаревича*, который спешно покинул Россию после начала СВО. Актёр попросил артиста не "изливать яд на Россию" и её граждан.
"Наверное, каждый имеет право на свою позицию, на своё мнение, но, Андрей, оставь своё мнение при себе. Хватит изливать яд на страну, на всех нас, называть нас "м..." У нас же полное основание назвать тебя "м..." в ответ, ну правда! По принципу "дурак — сам дурак". Ну давай так и будем перебрасываться такими фразами, оскорбляя друг друга. Хорош, Андрей!" — сказал Селин в интервью aif.ru.
Напомним, что 70-летний рокер-иноагент Андрей Макаревич*, который сейчас проживает в Израиле, назвал россиян "злобными дебилами" и заявил в одном из интервью, что "этот народ уже не спасти". Вместе с тем он регулярно принимает участие в различных мероприятиях для сбора денег Украине.
Ранее певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* увеличил стоимость своих концертов после переезда в Израиль до 35 тысяч евро, теперь он даже соглашается исполнять хиты, которые ранее перестал петь "по политическим мотивам". При этом ранее известный продюсер заявил, что заработок Макаревича* за границей стал гораздо меньше. Сейчас за выступление за границей артист может получить максимум 400 тысяч рублей.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.