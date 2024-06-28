В Севастополе вводят штрафы до 300 тысяч за недопуск в укрытие во время тревоги
В Севастополе введут штрафы за недопуск на объекты во время тревоги. Обложка © Freepik / Mateus_Andre
Попытки не пропустить граждан на частные объекты во время срабатывания воздушной сирены в Севастополе будут караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Об этом объявила на заседании правительства города замгубернатора Светлана Пирогова.
"Физические лица — 3–5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей. Штрафы значительные", — отметила она.
Ранее в Белгороде старшая по дому не позволила детям зайти в подъезд во время ракетной тревоги. Им пришлось бежать до другого подъезда. При этом никто из присутствующих взрослых не встал на сторону детей. Теперь местные жители требуют привлечь женщину к ответственности. В своё оправдание она заявила, что якобы просто "заклинило дверь".