В Севастополе введут штрафы за недопуск на объекты во время тревоги. Обложка © Freepik / Mateus_Andre

В Севастополе вводят штрафы до 300 тысяч за недопуск в укрытие во время тревоги

Попытки не пропустить граждан на частные объекты во время срабатывания воздушной сирены в Севастополе будут караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Об этом объявила на заседании правительства города замгубернатора Светлана Пирогова.