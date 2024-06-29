Результат не имеет значения: Раскрыто влияние выборов в США на отношения Вашингтона и Москвы

Внешнеполитический курс Соединённых Штатов не претерпит кардинальных изменений в случае прихода к власти в стране Дональда Трампа. Кто бы ни занял президентское кресло, он не сможет единолично принимать решения, заявил политолог Павел Шариков.

Эксперт назвал ошибкой мнение о том, что какие-то политики в США способны продвигать пророссийские взгляды в целой стране. Решающее влияние на повестку всё равно оказывает позиция партий и обеих палат парламента.