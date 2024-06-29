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Регион
29 июня, 01:14

Результат не имеет значения: Раскрыто влияние выборов в США на отношения Вашингтона и Москвы

Политолог Шариков: Итоги ноябрьских выборов в США не скажутся на отношениях с РФ

Внешнеполитический курс Соединённых Штатов не претерпит кардинальных изменений в случае прихода к власти в стране Дональда Трампа. Кто бы ни занял президентское кресло, он не сможет единолично принимать решения, заявил политолог Павел Шариков.

Эксперт назвал ошибкой мнение о том, что какие-то политики в США способны продвигать пророссийские взгляды в целой стране. Решающее влияние на повестку всё равно оказывает позиция партий и обеих палат парламента.

"Неважно, кто займёт пост президента. Влияние оказывают другие факторы: соотношения сил партий в Конгрессе и правительстве, а также приоритеты, которые преследуют и декларируют кандидаты", — приводит слова Шарикова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Один с деменцией, другой с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США
"Один с деменцией, другой с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США

Напомним, что в рамках недавних теледебатов с Байденом Трамп пообещал завершить украинский конфликт в случае победы до инаугурации. А Россия, Китай и Северная Корея станут друзьями Вашингтона при "умном президенте", заверил сторонников политик.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore / The White House

Илья Пушкарев
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