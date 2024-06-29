На выборах президента Ирана побеждает реформист Пезешкиан
Реформист Пезешкиан лидирует при подсчёте 12 млн голосов на выборах главы Ирана
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / EPA / STR
После подсчёта 12 миллионов голосов на выборах президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов. Он обходит своего соперника от консервативного крыла Саида Джалили, сообщили в избиркоме страны.
"Всего подсчитано 12 миллионов 58 тысяч 843 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 354 тысячи голосов, Саид Джалили — 4 миллиона 875 тысяч 269 голосов, Мохаммад Багер Галибаф — 1 миллион 620 тысяч 628 голосов, а Мостафа Пурмохаммади — 95 тысяч 172 голоса", — приводит агентство Nour News заявление избиркома.
Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране прошли внеочередные выборы. Ранее появлялся список кандидатов. Вместе с тем вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выбыл из президентской гонки. Политик заявил, что его долг заключается в сохранении интересов страны. Вместе с этим он выразил надежду, что в государстве продолжится курс Раиси.