На выборах президента Ирана побеждает реформист Пезешкиан

После подсчёта 12 миллионов голосов на выборах президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов. Он обходит своего соперника от консервативного крыла Саида Джалили, сообщили в избиркоме страны.

"Всего подсчитано 12 миллионов 58 тысяч 843 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 354 тысячи голосов, Саид Джалили — 4 миллиона 875 тысяч 269 голосов, Мохаммад Багер Галибаф — 1 миллион 620 тысяч 628 голосов, а Мостафа Пурмохаммади — 95 тысяч 172 голоса", — приводит агентство Nour News заявление избиркома.