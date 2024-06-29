Россия сделала жёсткое предупреждение США из-за американских БПЛА над Чёрным морем

Полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем представляют угрозу, России придётся ответить на провокации в этом районе для защиты мирного населения. Так депутат Госдумы от крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал слова заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх о намерении США продолжать полёты над международными водами у берегов Крыма.

"Ответ России на провокации США в Чёрном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряжённости", — предупредил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Шеремет считает, что бездействие России в данной ситуации будет воспринято противником как слабость и только усилит давление. В результате там могут решить нарастить своё военное присутствие в стратегически важных регионах, считает он.