Россия сделала жёсткое предупреждение США из-за американских БПЛА над Чёрным морем
Депутат Шеремет назвал агрессией провокации с полётами БПЛА США над Чёрным морем
Полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем представляют угрозу, России придётся ответить на провокации в этом районе для защиты мирного населения. Так депутат Госдумы от крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал слова заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх о намерении США продолжать полёты над международными водами у берегов Крыма.
"Ответ России на провокации США в Чёрном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряжённости", — предупредил парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Шеремет считает, что бездействие России в данной ситуации будет воспринято противником как слабость и только усилит давление. В результате там могут решить нарастить своё военное присутствие в стратегически важных регионах, считает он.
Ранее глава российского МО Андрей Белоусов указал на возросшую активность беспилотной авиации США над Чёрным морем 28 июня. Дроны не только осуществляют разведку в пользу ВСУ, но и дают целеуказания высокоточному оружию. Полёты американских БПЛА вблизи Крыма пресекались лишь дважды. В ответ на поручение главы МО РФ Сингх заявила, что авиация США продолжит летать в международном воздушном пространстве, в том числе над Чёрным морем.
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