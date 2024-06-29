Иностранная помощь Украине упала до минимума с февраля 2022 года
Минфин Украины: Иностранная помощь Киеву достигла минимумов с февраля 2022 года
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Иностранная помощь Украине достигла минимальных показателей с февраля 2022 года. Согласно данным Минфина Незалежной, за первое полугодие среднемесячные поступления в бюджет страны составили около 1,9 миллиарда евро, а в мае впервые вообще не поступило никаких средств. Материалы ведомства изучило РИА "Новости".
Согласно данным министерства, после начала СВО в 2022 году казна Украины пополнялась в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц 17 странами и Евросоюзом. Самую большую помощь Киеву оказали США — 11,4 миллиарда евро, страны ЕС — 7,6 миллиарда и Канада — 1,8 миллиарда.
В 2023 году 13 стран и Евросоюз перечисляли Киеву в среднем по три миллиарда евро в месяц. Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Швеция, Литва, Латвия, Австрия и Албания от финансовой помощи Украине воздержались. Помимо того, ЕС сместил США с места главного донора, отправив Киеву 18,1 миллиарда евро, тогда как Штаты перечислили ему 10,1 миллиарда. На третьем месте оказалась Япония с 3,4 миллиарда.
В текущем году ежемесячные поступления в бюджет Украины сократились до 1,9 миллиарда евро, а постоянными донорами остаются лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания.
Ранее сообщалось, что США направят Украине 1,5 миллиарда долларов. Из них на экстренное восстановление энергоинфраструктуры выделят 824 миллиона долларов, на гумпомощь — 379 миллионов, а ещё 300 миллионов Вашингтон направит на приобретение средств первой помощи для пограничников и правоохранителей на Украине. А вот ЕС не согласовал выдачу Киеву кредита на 50 млрд долларов на итоговом саммите.