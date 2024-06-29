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29 июня, 07:44

Иностранная помощь Украине упала до минимума с февраля 2022 года

Минфин Украины: Иностранная помощь Киеву достигла минимумов с февраля 2022 года

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Иностранная помощь Украине достигла минимальных показателей с февраля 2022 года. Согласно данным Минфина Незалежной, за первое полугодие среднемесячные поступления в бюджет страны составили около 1,9 миллиарда евро, а в мае впервые вообще не поступило никаких средств. Материалы ведомства изучило РИА "Новости".

Согласно данным министерства, после начала СВО в 2022 году казна Украины пополнялась в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц 17 странами и Евросоюзом. Самую большую помощь Киеву оказали США — 11,4 миллиарда евро, страны ЕС — 7,6 миллиарда и Канада — 1,8 миллиарда.

В 2023 году 13 стран и Евросоюз перечисляли Киеву в среднем по три миллиарда евро в месяц. Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Швеция, Литва, Латвия, Австрия и Албания от финансовой помощи Украине воздержались. Помимо того, ЕС сместил США с места главного донора, отправив Киеву 18,1 миллиарда евро, тогда как Штаты перечислили ему 10,1 миллиарда. На третьем месте оказалась Япония с 3,4 миллиарда.

В текущем году ежемесячные поступления в бюджет Украины сократились до 1,9 миллиарда евро, а постоянными донорами остаются лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания.

МВФ увеличил кредит Украине до 7,6 млрд долларов
МВФ увеличил кредит Украине до 7,6 млрд долларов

Ранее сообщалось, что США направят Украине 1,5 миллиарда долларов. Из них на экстренное восстановление энергоинфраструктуры выделят 824 миллиона долларов, на гумпомощь — 379 миллионов, а ещё 300 миллионов Вашингтон направит на приобретение средств первой помощи для пограничников и правоохранителей на Украине. А вот ЕС не согласовал выдачу Киеву кредита на 50 млрд долларов на итоговом саммите.

Андрей Бражников
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