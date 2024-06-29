Голые карманы вместо заработка: Эксперт объяснил, почему "тапание хомяка" может обернуться потерей денег

Игры-кликеры несут большие риски, и Hamster Kombat может привести не только к потере времени, но и настоящих денег. Об этом газете "Известия" рассказал продакт-менеджер R-Vision Евгений Грязнов. Многие надеются, что смогут обменять криптовалюту на реальные деньги, но на самом деле такой возможности может и не представиться.

"Если вы играете в эту игру с надеждой заработать, то шансы на это невелики. Кроме того, как и в других подобных играх, на следующем этапе появится возможность оплачивать "улучшения" с помощью криптовалюты. Это может привести к потере не только времени, но и реальных денег", — рассказывает специалист.

О том, что, "тапая хомяка", нет никаких гарантий заработать, говорит и предприниматель, независимый директор по правовым вопросам Михаил Хоменко. По его словам, юридические отношения между игроком и разработчиком игры формализованы офертой и пользовательским соглашением. А это вовсе не гарант выплаты. Всё будет зависеть от желания создателей Hamster Kombat.