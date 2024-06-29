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Регион
29 июня, 11:04

Белоруссия ввела дополнительные силы ПВО из-за роста БПЛА на севере Украины

Армия Белоруссии ввела в работу на границе дополнительные силы ПВО. Такое решение в ВС страны приняли из-за увеличения беспилотников в северной части Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В связи с резким увеличением количества полётов БПЛА в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь, а также скоплением сил ПВО в Житомирской области, в рамках проверки боевой готовности ВС в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО", — говорится в сообщении министерства.

Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией
Генерал ФСБ сообщил о росте активности украинских спецслужб у границы с Россией

Ранее стало известно, что на украинско-белорусской границе находятся подразделения террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Как сообщили пограничники, дроны ВСУ пытались залететь на территорию страны, но попытки были пресечены благодаря работе штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы. Позже к границе из-за напряжённой ситуации был переброшен российский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез".

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Александра Мышляева
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