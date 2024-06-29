В Иране 5 июля пройдёт второй тур президентских выборов

Кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили лидируют в первом туре президентских выборов в Иране по итогам обработки всех голосов. Теперь эти кандидаты встретятся во втором туре, который пройдёт 5 июля, сообщает телеканал IRIB.

Представитель избиркома Ирана Мохсен Эслами уточнил, что после подсчёта 24,5 миллиона голосов на всех 58,6 тысячи участков Пезешкиан набирает 10,4 миллиона, а представитель духовного лидера исламской республики в Высшем совете национальной безопасности Джалили — 9,5 миллиона. Между тем явка на президентские выборы составила всего 40%, что является самым низким показателем за всю историю Ирана.