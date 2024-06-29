В Иране 5 июля пройдёт второй тур президентских выборов
IRIB: Пезешкиан и Джалили прошли во второй тур выборов на пост главы Ирана
Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Обложка © ТАСС / STR
Кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили лидируют в первом туре президентских выборов в Иране по итогам обработки всех голосов. Теперь эти кандидаты встретятся во втором туре, который пройдёт 5 июля, сообщает телеканал IRIB.
Представитель избиркома Ирана Мохсен Эслами уточнил, что после подсчёта 24,5 миллиона голосов на всех 58,6 тысячи участков Пезешкиан набирает 10,4 миллиона, а представитель духовного лидера исламской республики в Высшем совете национальной безопасности Джалили — 9,5 миллиона. Между тем явка на президентские выборы составила всего 40%, что является самым низким показателем за всю историю Ирана.
Оставшиеся кандидаты-консерваторы — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и бывший глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади — выбыли из президентской гонки. В первом туре они набрали 3,4 миллиона и 206 тысяч голосов соответственно.
Напомним, что в связи с гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси 28 июня в стране прошли внеочередные выборы. Ранее появлялся список кандидатов. 29 июня стало известно, что после подсчёта 12 миллионов голосов бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан возглавил президентскую гонку. Экс-министр принадлежит к крылу реформистов. На данный момент обязанности президента Ирана исполняет Мохаммад Мохбер.