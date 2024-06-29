СК завёл дело о теракте из-за ночной атаки ВСУ на Курскую область с 5 убитыми
Следователи завели уголовное дело по статье "Теракт" в связи с атакой вооружённых формирований Украины на деревню Городище Курской области, в результате которой погибло пять мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВФУ деревни Городище Рыльского района Курской области. В результате произошедшего погибли мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", — уточнили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства удара и лиц, причастных к теракту. Их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее Life.ru сообщал, что пять человек, включая двух детей, погибли ночью в результате украинского удара по жилому дому в деревне Городище Курской области. Ещё двух жителей с тяжёлыми травмами госпитализировали. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить ВСУ за атаку на мирные населённые пункты.
Telegram / Алексей Смирнов