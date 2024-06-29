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Регион
29 июня, 16:52

Шествие "Молодёжный поход в сердце страны" прошло на выставке "Россия" в Москве

На Международной выставке-форуме "Россия" прошло шествие "Молодёжный поход в сердце страны".

Шествие "Молодёжный поход в сердце страны" прошло на выставке "Россия" в Москве. Видео © Предоставлено Life.ru

"Представители ведущих российских высших учебных заведений, студенческих туристских клубов, крупнейших молодёжных объединений, ведущих проектов в области туризма, молодёжных организаций и инициатив прошли с флагами своих организаций от главной сцены выставки до павильона № 75", — говорится в сообщении организаторов. Завершилось шествие общей фотосессией участников с флагами и символикой их объединений.

Организатором мероприятия является программа студенческого туризма под названием "Студтуризм". Данный проект предоставляет возможность студентам высших учебных заведений и молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет путешествовать по России, проживая в общежитиях университетов-партнёров по доступным ценам.

Фестиваль ко Дню молодёжи прошёл в трёх городах Запорожской области
Фестиваль ко Дню молодёжи прошёл в трёх городах Запорожской области

Напомним, сегодня, 29 июня, отмечается День молодёжи. В честь этого более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей. Основные локации — в Москве и Владивостоке. В столице мероприятия будут проходить два дня и состоятся на площадках выставки "Россия" и парка "Ходынское поле". Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил молодых парней и девушек довольно нетрадиционным способом.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Александра Мышляева
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