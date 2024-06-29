На Международной выставке-форуме "Россия" прошло шествие "Молодёжный поход в сердце страны".

Шествие "Молодёжный поход в сердце страны" прошло на выставке "Россия" в Москве. Видео © Предоставлено Life.ru

"Представители ведущих российских высших учебных заведений, студенческих туристских клубов, крупнейших молодёжных объединений, ведущих проектов в области туризма, молодёжных организаций и инициатив прошли с флагами своих организаций от главной сцены выставки до павильона № 75", — говорится в сообщении организаторов. Завершилось шествие общей фотосессией участников с флагами и символикой их объединений.

Организатором мероприятия является программа студенческого туризма под названием "Студтуризм". Данный проект предоставляет возможность студентам высших учебных заведений и молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет путешествовать по России, проживая в общежитиях университетов-партнёров по доступным ценам.