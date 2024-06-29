Водителям объяснили, с кого требовать денег за упавшее на машину дерево
Юрист Архипова: Ущерб за упавшее на машину дерево возмещает УК
Ущерб от падения дерева на авто возмещается управляющей компанией, если оно было в зоне её ответственности. Об этом рассказала председатель Ассоциации адвокатов России за права человека (ААРПЧ) Мария Архипова. Специалист отметила, что при рассмотрении дел о компенсации Верховный суд РФ рекомендует опираться на приказ МЧС "Опасные метеорологические явления".
"В нём четко прописано, что такое "природные чрезвычайные ситуации", и предполагается, что виновата организация, на чьей подведомственной территории это произошло, пока лица, не исполнившие свои обязанности, не докажут, что это был форс-мажор, который от них не зависел", — цитирует юриста интернет-издание Regions.
Архипова объяснила, что проще говоря, если управляющая компания не следит за загнившими деревьями и вовремя их не устраняет, то она и возмещает пострадавшему ущерб. Даже если дерево упало не под воздействием стихии.
Ранее юрист рассказал, в чём кроется опасность серой зарплаты для работодателя. О "нечистых" схемах в Госинспекцию труда или налоговикам может рассказать обиженный сотрудник. Также специалист рассказал о методе наказать соседей, которые не могут усмирить своих животных по ночам. Оказывается за это можно "выбить" компенсацию.
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