Водителям объяснили, с кого требовать денег за упавшее на машину дерево

Ущерб от падения дерева на авто возмещается управляющей компанией, если оно было в зоне её ответственности. Об этом рассказала председатель Ассоциации адвокатов России за права человека (ААРПЧ) Мария Архипова. Специалист отметила, что при рассмотрении дел о компенсации Верховный суд РФ рекомендует опираться на приказ МЧС "Опасные метеорологические явления".