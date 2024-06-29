В Москву придут "тропические ночи"

В первые пять дней июля в Москве и Московской области ожидаются "тропические ночи". Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале. В первые пять дней июля в тёмное время суток будет фиксироваться температура не ниже 20 градусов.