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Регион
29 июня, 19:02

В Москву придут "тропические ночи"

Синоптик Леус: В Москве ожидаются "тропические ночи"

В первые пять дней июля в Москве и Московской области ожидаются "тропические ночи". Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале. В первые пять дней июля в тёмное время суток будет фиксироваться температура не ниже 20 градусов.

"Столичный регион ждёт период тропических ночей. Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими", — рассказал специалист.

Исключением станет лишь ночь с воскресенья на понедельник, когда температура опустится до +16...+18 градусов.

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Ранее синоптик рассказал, что жара в Москве закончится только к середине следующей недели. А тёплая погода продержится в столице аж до конца июля. Специалисты считают, что жару будет непросто перенести людям с некоторыми болезнями. Сложно аномально жаркие дни будут переносить и пожилые люди.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
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