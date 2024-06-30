На нескольких улицах Москвы 30 июня перекроют движение

В последний день июня движение на некоторых столичных улицах и набережных временно перекроют. Недоступные для автовладельцев участки станут площадкой для проведения велогонки La Strada.

С 07:00 до 16:00 30 июня заблокированной будет улица Лужники. В этот же период движение поочерёдно ограничат на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Проехать не получится и по Малому Устьинскому мосту.