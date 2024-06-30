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Регион
30 июня, 00:37

На нескольких улицах Москвы 30 июня перекроют движение

Улицы и набережные в центре Москвы перекроют 30 июня из-за велогонки La Strada

Улицы и набережные в центре Москвы перекроют 30 июня из-за велогонки La Strada. Обложка © Telegram / La Strada

Улицы и набережные в центре Москвы перекроют 30 июня из-за велогонки La Strada. Обложка © Telegram / La Strada

В последний день июня движение на некоторых столичных улицах и набережных временно перекроют. Недоступные для автовладельцев участки станут площадкой для проведения велогонки La Strada.

Изменения движения и парковки в связи с проведением велогонки. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

Изменения движения и парковки в связи с проведением велогонки. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

С 07:00 до 16:00 30 июня заблокированной будет улица Лужники. В этот же период движение поочерёдно ограничат на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Проехать не получится и по Малому Устьинскому мосту.

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Велогонка стартует в Москве за день до прихода в столицу аномальной жары, которая в последний раз накрывала Центральную Россию больше века назад. Столбики термометров задержатся на экстремально высоких отметках до середины следующей недели.

Илья Пушкарев
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