Антироссийский "железный занавес" Польши и Прибалтики подняли на смех в Чехии
Lidovky: Новый "железный занавес" от России может появиться в Польше и Балтии
Страх перед якобы "экспансионистскими аппетитами" России вынудил Польшу и страны Прибалтики задуматься о возведении нового "железного занавеса" — надёжной линии обороны, проходящей вдоль границы с РФ и Белоруссией. Об этом сообщило чешское издание Lidovky.
Авторы статьи начали повествование с цитаты из знаменитой фултонской речи Уинстона Черчилля 1946 года о железном занавесе, которая ознаменовала разделение континента на две части. История повторяется, утверждают журналисты.
"78 лет спустя в Европе создаётся новый железный занавес, но на несколько сотен километров восточнее и главное — в противоположном направлении", — сказано в материале.
В планы четырёх европейских соседей России входит строительство бункеров, противотанковых заграждений, средств электронной защиты и подготовка минных полей. Платить за такое "удовольствие" Варшава, Таллин, Рига и Вильнюс предлагают Евросоюзу. При этом авторы слёту нашли в оборонительной стратегии государств несколько брешей. Например, неясен способ защиты участка границы, проходящего по Чудскому озеру.
Ранее в России неоднократно заявляли, что Москва не вынашивает планов нападать на Европу. Страшилки об "угрозе с востока" нужны зарубежным лидерам лишь для запугивания собственного населения, уверены в МИД. Захватнические намерения РФ опровергло даже руководство НАТО.
Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej