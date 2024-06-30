Антироссийский "железный занавес" Польши и Прибалтики подняли на смех в Чехии

Страх перед якобы "экспансионистскими аппетитами" России вынудил Польшу и страны Прибалтики задуматься о возведении нового "железного занавеса" — надёжной линии обороны, проходящей вдоль границы с РФ и Белоруссией. Об этом сообщило чешское издание Lidovky.

Авторы статьи начали повествование с цитаты из знаменитой фултонской речи Уинстона Черчилля 1946 года о железном занавесе, которая ознаменовала разделение континента на две части. История повторяется, утверждают журналисты.

"78 лет спустя в Европе создаётся новый железный занавес, но на несколько сотен километров восточнее и главное — в противоположном направлении", — сказано в материале.