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Регион
30 июня, 03:13

Антироссийский "железный занавес" Польши и Прибалтики подняли на смех в Чехии

Lidovky: Новый "железный занавес" от России может появиться в Польше и Балтии

Страх перед якобы "экспансионистскими аппетитами" России вынудил Польшу и страны Прибалтики задуматься о возведении нового "железного занавеса" — надёжной линии обороны, проходящей вдоль границы с РФ и Белоруссией. Об этом сообщило чешское издание Lidovky.

Авторы статьи начали повествование с цитаты из знаменитой фултонской речи Уинстона Черчилля 1946 года о железном занавесе, которая ознаменовала разделение континента на две части. История повторяется, утверждают журналисты.

"78 лет спустя в Европе создаётся новый железный занавес, но на несколько сотен километров восточнее и главное — в противоположном направлении", — сказано в материале.

В планы четырёх европейских соседей России входит строительство бункеров, противотанковых заграждений, средств электронной защиты и подготовка минных полей. Платить за такое "удовольствие" Варшава, Таллин, Рига и Вильнюс предлагают Евросоюзу. При этом авторы слёту нашли в оборонительной стратегии государств несколько брешей. Например, неясен способ защиты участка границы, проходящего по Чудскому озеру.

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Ранее в России неоднократно заявляли, что Москва не вынашивает планов нападать на Европу. Страшилки об "угрозе с востока" нужны зарубежным лидерам лишь для запугивания собственного населения, уверены в МИД. Захватнические намерения РФ опровергло даже руководство НАТО.

Обложка ©

Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Илья Пушкарев
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