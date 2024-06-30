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Регион
30 июня, 10:44

ВСУ потеряли до 515 бойцов и две станции РЭБ в боях с группировкой войск "Запад"

За минувшие сутки подразделения группировки войск ВС РФ "Запад" заняли более выгодные рубежи, уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ, две станции РЭБ "Буковель-AD" и "Анклав-Н" и лишили противника до 515 солдат. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Нанесено поражение формированиям 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Григоровка, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны противника. В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ, помимо живой силы, потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также различное артиллерийское вооружение, включая британскую САУ AS-90 Braveheart, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".

Ранее сообщалось, что железнодорожный эшелон с личным составом и техникой ВСУ в Запорожской области стал очередной целью для российского ракетного комплекса "Искандер". В результате удара было поражено несколько бронемашин и их экипажи.

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Наталья Исакова
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