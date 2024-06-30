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Регион
30 июня, 15:48

Экс-претендент на пост президента США назвала Байдена сумасшедшим

Талси Габбард: Проблемой Байдена является не только старость, но и сумасшествие

Проблемой для переизбрания Джо Байдена президентом США является не только его старость, но и сумасшествие. С таким заявлением выступила экс-конгрессвумен от Гавайев от Демократической партии, бывший претендент на пост главы государства Талси Габбард.

"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", — заявила Габбард на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Габбард недоумевает, как можно переизбирать такого человека и давать ему возможность запуска ядерных ракет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что решающее влияние на Джо Байдена имеет только его жена Джилл. После провальных дебатов с Дональдом Трампом глава Белого дома признался супруге, что плохо себя чувствовал и не понимал, что там происходило.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Николай Рюмин
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