Экс-претендент на пост президента США назвала Байдена сумасшедшим
Талси Габбард: Проблемой Байдена является не только старость, но и сумасшествие
Проблемой для переизбрания Джо Байдена президентом США является не только его старость, но и сумасшествие. С таким заявлением выступила экс-конгрессвумен от Гавайев от Демократической партии, бывший претендент на пост главы государства Талси Габбард.
"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", — заявила Габбард на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Габбард недоумевает, как можно переизбирать такого человека и давать ему возможность запуска ядерных ракет.
Ранее Life.ru рассказывал, что решающее влияние на Джо Байдена имеет только его жена Джилл. После провальных дебатов с Дональдом Трампом глава Белого дома признался супруге, что плохо себя чувствовал и не понимал, что там происходило.
ТАСС / АР / Evan Vucci