Экс-претендент на пост президента США назвала Байдена сумасшедшим

Проблемой для переизбрания Джо Байдена президентом США является не только его старость, но и сумасшествие. С таким заявлением выступила экс-конгрессвумен от Гавайев от Демократической партии, бывший претендент на пост главы государства Талси Габбард.

"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", — заявила Габбард на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).