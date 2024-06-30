"Можете не сомневаться": В Белоруссии назвали условие применения ядерного оружия

Минск может использовать нестратегическое ядерное оружие при появлении угрозы независимости и суверенитету. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, подчеркнув, что ВС республики научились уверенно применять такой тип ЯО.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. <...> Можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", — отметил он в эфире ОНТ.

Муравейко добавил, что у западной границы республики находятся 10 батальонных тактических групп НАТО (шесть американских) общей численностью около 20 тысяч человек.

"Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", — подчеркнул военачальник.