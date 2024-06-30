Власти Липецкой области объяснили причины громких хлопков в городе

Специалисты Липецкой области обезвреживают беспилотники, сбитые в регионе минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов, предупредив о возможных хлопках.

"Друзья, наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. В том числе путём их уничтожения. Из-за этого жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки. Угрозы нет. Взрывотехники соблюдают все меры безопасности", — написал Артамонов в телеграм-канале.