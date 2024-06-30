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Регион
30 июня, 19:04

Власти Липецкой области объяснили причины громких хлопков в городе

Губернатор Артамонов: Хлопки в Липецке вызваны обезвреживанием сбитых дронов ВСУ

Липецк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maykova Galina

Липецк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maykova Galina

Специалисты Липецкой области обезвреживают беспилотники, сбитые в регионе минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов, предупредив о возможных хлопках.

"Друзья, наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. В том числе путём их уничтожения. Из-за этого жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки. Угрозы нет. Взрывотехники соблюдают все меры безопасности", — написал Артамонов в телеграм-канале.

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Напомним, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. Девять из них сбили в Липецкой области, никто не пострадал.

Оксана Попова
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