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1 июля, 05:30

"Разработали план": ВСУ не ожидали скрытого манёвра ВС России при освобождении Раздоловки

МО: Российские десантники разработали план скрытого подхода к Раздоловке в ДНР

Российские десантники, освободившие Раздоловку в Донецкой Народной Республике, разработали план скрытого подхода к селу. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ, ведомство показало видео с работой бойцов. По словам командира штурмовой роты Евгения, подобравшись к селу, разведчики взяли под контроль важный перекрёсток, после чего другие подразделения обеспечили подход к населённому пункту.

Штурм Раздоловки российскими бойцами. Видео © Минобороны РФ

"Изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали... Мы разработали план", — поделился он.

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Командир отметил, что ВСУ не ожидали этого. Российские военнослужащие использовали самые разные средства, "в том числе разведывательные беспилотники, которые летали со сбросами, и артиллерию". Евгений добавил, что все работали, как "сплочённый организм".

Напомним, об освобождении Раздоловки стало известно 28 июня. Село взяли подразделения Южной группировки войск ВС России. Сколько потерял противник, не указывалось.

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Обложка ©

Минобороны РФ

Матвей Константинов
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