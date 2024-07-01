"Разработали план": ВСУ не ожидали скрытого манёвра ВС России при освобождении Раздоловки

Российские десантники, освободившие Раздоловку в Донецкой Народной Республике, разработали план скрытого подхода к селу. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ, ведомство показало видео с работой бойцов. По словам командира штурмовой роты Евгения, подобравшись к селу, разведчики взяли под контроль важный перекрёсток, после чего другие подразделения обеспечили подход к населённому пункту.

Штурм Раздоловки российскими бойцами. Видео © Минобороны РФ

"Изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали... Мы разработали план", — поделился он.

Командир отметил, что ВСУ не ожидали этого. Российские военнослужащие использовали самые разные средства, "в том числе разведывательные беспилотники, которые летали со сбросами, и артиллерию". Евгений добавил, что все работали, как "сплочённый организм".