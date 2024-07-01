Американским пилотам в Германии запретили носить форму за пределами авиабазы

Командование авиабазы ВВС США в немецком Шпангдалеме запретило лётчикам носить униформу за пределами объекта, пишет газета Пентагона Stars and Stripes. Отныне пилоты базирующегося там 52-го истребительного авиакрыла должны добираться до места службы в гражданской одежде.

Представители авиабазы отказались комментировать эту "меру предосторожности", сославшись на "соображения оперативной безопасности". Издание указывает, что подобные указания издавались в 2010 и 2014 годах, однако в 2022 году ограничения смягчили.