Американским пилотам в Германии запретили носить форму за пределами авиабазы
Пилотам авиабазы ВВС США в ФРГ ограничили ношение формы
Военнослужащие на авиабазе Шпангдалем в Германии. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler
Командование авиабазы ВВС США в немецком Шпангдалеме запретило лётчикам носить униформу за пределами объекта, пишет газета Пентагона Stars and Stripes. Отныне пилоты базирующегося там 52-го истребительного авиакрыла должны добираться до места службы в гражданской одежде.
Представители авиабазы отказались комментировать эту "меру предосторожности", сославшись на "соображения оперативной безопасности". Издание указывает, что подобные указания издавались в 2010 и 2014 годах, однако в 2022 году ограничения смягчили.
Напомним, 30 июня CNN со ссылкой на источники писало, что американские военные базы в Европе перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы теракта. Эту информацию позднее подтвердили в Пентагоне. В Минобороны не стали раскрывать подробности.