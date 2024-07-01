"Привет из дома": Жительница Белгородской области каждый день выпекает по 500 пирожков для бойцов СВО
Жительница Белгородской области ежедневно выпекает 500 пирожков для бойцов СВО
Жительница Белгородской области каждый день печёт пирожки для бойцов на СВО. Обложка © RT
Жительница села Головчино (Грайворонский район Белгородской области), что находится в 10 километрах от границы с Украиной, Валентина Павленко, почти всю жизнь проработала поваром в детском саду. Сейчас её жизнь кардинально изменилась — каждый день она вместе с односельчанками выпекает по 500 пирожков, которые затем волонтёры помогают доставить бойцам СВО. Несмотря на высокий уровень опасности и частые обстрелы, женщины продолжают трудиться в пекарне, считая своим долгом возможность поддержать военнослужащих.
"Я кормила столько лет деток, и они сейчас все уже выросли — как же их перестать кормить, когда им это надо?", — рассказала женщина RT.
В Белгородскую область Валентина вместе с супругом перебрались 10 лет назад из Курганской области. В браке у них родилось трое детей, а четвертый ребёнок попал в семью Павленко из дома малютки. Приемный сын женщины на данный момент служит в Казани, также он уже дважды был на СВО. Однако желание помогать российским бойцам у Валентины Павленко появилось ещё в 2022 году. Вскоре к затее присоединился муж — помогал развозить выпечку, а затем договорился об аренде помещения под небольшую пекарню.
"Они вдали от дома. Конечно, питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила их. А их слова благодарности настолько меня замотивировали, что на следующий день я снова замесила тесто", — рассказала жительница Белгородчины.
Не остались в стороне и односельчане. Узнав о добром деле женщины, они помогли с обустройством рабочего места: приносили окна, двери, печь. Глава Грайворонского округа помог с подключением коммуникаций и решил вопрос с отделкой пекарни. За один раз Валентина Павленко выпекает партию в 160 пирожков, однако приходится соблюдать определённый режим дня. Несмотря на наличие помощниц, женщина каждое утро встаёт в пять утра, чтобы к обеду волонтёры отвезли военнослужащим горячую выпечку.
Как отметила сама женщина, она не единственная, кто в Головчино трудится на благо российских бойцов. Ведь оставаться в стороне попросту невозможно, когда те бросают все силы на защиту родины. Тут же живёт не менее известная Валентина Потапенко. Она на СВО потеряла сына и в память о нём продолжает приглядывать за другими военнослужащими. Всего у женщины восемь детей, из них двое сыновей, которые добровольно отправились на фронт.
Это далеко не единственная удивительная история из зоны СВО. Ранее Life.ru рассказал, как подарок вдовы ветерана Великой Отечественной войны спас российскому бойцу спецоперации. Жительница Саратова отправила на фронт семейную реликвию — фляжку мужа, которая остановила осколок от разорвавшегося снаряда и предотвратила серьёзное ранение участника спецоперации.