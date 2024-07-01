"Привет из дома": Жительница Белгородской области каждый день выпекает по 500 пирожков для бойцов СВО

Жительница села Головчино (Грайворонский район Белгородской области), что находится в 10 километрах от границы с Украиной, Валентина Павленко, почти всю жизнь проработала поваром в детском саду. Сейчас её жизнь кардинально изменилась — каждый день она вместе с односельчанками выпекает по 500 пирожков, которые затем волонтёры помогают доставить бойцам СВО. Несмотря на высокий уровень опасности и частые обстрелы, женщины продолжают трудиться в пекарне, считая своим долгом возможность поддержать военнослужащих.

"Я кормила столько лет деток, и они сейчас все уже выросли — как же их перестать кормить, когда им это надо?", — рассказала женщина RT.

В Белгородскую область Валентина вместе с супругом перебрались 10 лет назад из Курганской области. В браке у них родилось трое детей, а четвертый ребёнок попал в семью Павленко из дома малютки. Приемный сын женщины на данный момент служит в Казани, также он уже дважды был на СВО. Однако желание помогать российским бойцам у Валентины Павленко появилось ещё в 2022 году. Вскоре к затее присоединился муж — помогал развозить выпечку, а затем договорился об аренде помещения под небольшую пекарню.

"Они вдали от дома. Конечно, питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила их. А их слова благодарности настолько меня замотивировали, что на следующий день я снова замесила тесто", — рассказала жительница Белгородчины.

Не остались в стороне и односельчане. Узнав о добром деле женщины, они помогли с обустройством рабочего места: приносили окна, двери, печь. Глава Грайворонского округа помог с подключением коммуникаций и решил вопрос с отделкой пекарни. За один раз Валентина Павленко выпекает партию в 160 пирожков, однако приходится соблюдать определённый режим дня. Несмотря на наличие помощниц, женщина каждое утро встаёт в пять утра, чтобы к обеду волонтёры отвезли военнослужащим горячую выпечку.

Как отметила сама женщина, она не единственная, кто в Головчино трудится на благо российских бойцов. Ведь оставаться в стороне попросту невозможно, когда те бросают все силы на защиту родины. Тут же живёт не менее известная Валентина Потапенко. Она на СВО потеряла сына и в память о нём продолжает приглядывать за другими военнослужащими. Всего у женщины восемь детей, из них двое сыновей, которые добровольно отправились на фронт.