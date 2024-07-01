Мирошник считает, что Зеленский допустил переговоры с Россией под давлением
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией через посредников сделано под давлением, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, ряд стран устал нести на себе финансовое бремя конфликта и желает инициировать процессы, которые приведут к урегулированию кризиса.
"Это важный сигнал. Но со стороны Зеленского такого рода заявления больше похожи на манипуляцию. Он заявляет: мол, мы готовы говорить с русскими, но давайте сделаем так, чтобы мы приняли какой-то план. А качество планов Украины мы знаем, "формула Зеленского" всем известна — такое себе предложение о капитуляции для России", — сказал дипломат в эфире "Радио Sputnik".
По мнению Мирошника, других предложений от Украины в ближайшее время ждать не стоит. Он также усомнился в серьёзности заявления Зеленского, отметив, что если Киев и Запад не готовы к адекватному обсуждению реального положения "на земле", то они так и будут находиться в "подвесе".
Напомним, Владимир Зеленский допустил начало переговоров с Россией через посредников. Он сослался на опыт диалога по зерновому коридору, в котором помимо РФ и Украины принимали участие Турция и ООН. А в Кремле напомнили, что Москва открыта к обсуждению урегулирования кризиса, но лишь при достижении своих целей.