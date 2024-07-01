Мирошник считает, что Зеленский допустил переговоры с Россией под давлением

Заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией через посредников сделано под давлением, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, ряд стран устал нести на себе финансовое бремя конфликта и желает инициировать процессы, которые приведут к урегулированию кризиса.

"Это важный сигнал. Но со стороны Зеленского такого рода заявления больше похожи на манипуляцию. Он заявляет: мол, мы готовы говорить с русскими, но давайте сделаем так, чтобы мы приняли какой-то план. А качество планов Украины мы знаем, "формула Зеленского" всем известна — такое себе предложение о капитуляции для России", — сказал дипломат в эфире "Радио Sputnik".