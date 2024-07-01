Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 14:50

"Экономят": Иммунолог объяснил причину массовых отравлений в детских лагерях

Иммунолог Крючков: Отравления в детских лагерях связаны с желанием сэкономить

В российских детских лагерях произошли массовые отравления, пострадало уже свыше 70 человек. Эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков считает, что это, в частности, связано с желанием сэкономить.

Как отметил специалист, для обеспечения противоинфекционной безопасности в детских лагерях требуется множество конкретных шагов, которые весьма непросто реализовать. Чтобы предотвратить инциденты, нужно правильно закупать и хранить продукты, а также соблюдать технологию приготовления. Не менее важную роль играют регулярное мытьё рук и гигиенические нормы при посещении водоёмов. По словам иммунолога, инфекции крайне быстро распространяются в детских коллективах, особенно при высоком проценте невакцинированных ребят.

"Соответственно, приходится, видимо, на чём-то экономить. И, по всей видимости, экономят в том числе на противоинфекционной безопасности, поскольку это скрытая часть айсберга", — сказал Крючков в беседе с "Царьградом".

В заключение он добавил, что противоинфекционная безопасность зачастую игнорируется до возникновения инцидентов с отравлением, что усугубляется недостаточным контролем со стороны регуляторов.

Отравления и падающие шкафы: Беспредел в детском лагере на Сахалине заинтересовал Бастрыкина
Отравления и падающие шкафы: Беспредел в детском лагере на Сахалине заинтересовал Бастрыкина

Ранее Life.ru сообщал, что в лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравилось около 40 детей. Все жаловались на тошноту, температуру и боль в животе. Родители начали массово забирать детей из лагеря и показывать их медикам. Сейчас они хотят подать коллективную жалобу. Кроме того, в Пензе прокуратура проверяет детский оздоровительный центр "Белка", где отравилось свыше 30 воспитанников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VGstockstudio

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров