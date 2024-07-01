"Экономят": Иммунолог объяснил причину массовых отравлений в детских лагерях

В российских детских лагерях произошли массовые отравления, пострадало уже свыше 70 человек. Эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков считает, что это, в частности, связано с желанием сэкономить.

Как отметил специалист, для обеспечения противоинфекционной безопасности в детских лагерях требуется множество конкретных шагов, которые весьма непросто реализовать. Чтобы предотвратить инциденты, нужно правильно закупать и хранить продукты, а также соблюдать технологию приготовления. Не менее важную роль играют регулярное мытьё рук и гигиенические нормы при посещении водоёмов. По словам иммунолога, инфекции крайне быстро распространяются в детских коллективах, особенно при высоком проценте невакцинированных ребят.

"Соответственно, приходится, видимо, на чём-то экономить. И, по всей видимости, экономят в том числе на противоинфекционной безопасности, поскольку это скрытая часть айсберга", — сказал Крючков в беседе с "Царьградом".