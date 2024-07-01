"Экономят": Иммунолог объяснил причину массовых отравлений в детских лагерях
Иммунолог Крючков: Отравления в детских лагерях связаны с желанием сэкономить
В российских детских лагерях произошли массовые отравления, пострадало уже свыше 70 человек. Эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков считает, что это, в частности, связано с желанием сэкономить.
Как отметил специалист, для обеспечения противоинфекционной безопасности в детских лагерях требуется множество конкретных шагов, которые весьма непросто реализовать. Чтобы предотвратить инциденты, нужно правильно закупать и хранить продукты, а также соблюдать технологию приготовления. Не менее важную роль играют регулярное мытьё рук и гигиенические нормы при посещении водоёмов. По словам иммунолога, инфекции крайне быстро распространяются в детских коллективах, особенно при высоком проценте невакцинированных ребят.
"Соответственно, приходится, видимо, на чём-то экономить. И, по всей видимости, экономят в том числе на противоинфекционной безопасности, поскольку это скрытая часть айсберга", — сказал Крючков в беседе с "Царьградом".
В заключение он добавил, что противоинфекционная безопасность зачастую игнорируется до возникновения инцидентов с отравлением, что усугубляется недостаточным контролем со стороны регуляторов.
Ранее Life.ru сообщал, что в лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравилось около 40 детей. Все жаловались на тошноту, температуру и боль в животе. Родители начали массово забирать детей из лагеря и показывать их медикам. Сейчас они хотят подать коллективную жалобу. Кроме того, в Пензе прокуратура проверяет детский оздоровительный центр "Белка", где отравилось свыше 30 воспитанников.
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