Если Израиль отправит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, то это подразумевает некоторые политические последствия. С таким заявлением в понедельник, 1 июля, выступил постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

С сегодняшнего дня РФ на месяц стала председателем Совбеза ООН. На пресс-конференции Небензи в Нью-Йорке журналисты поинтересовались у него, как поставка Тель-Авивом Patriot на Украину отразится на отношениях между Израилем и Россией.

"Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счёте будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определённые политические последствия", — заметил Небензя.