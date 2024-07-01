Небензя пригрозил Израилю последствиями при поставке систем ПРО Patriot Киеву
Небензя: Израиль ждут политические последствия при поставке систем Patriot Киеву
Если Израиль отправит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, то это подразумевает некоторые политические последствия. С таким заявлением в понедельник, 1 июля, выступил постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
С сегодняшнего дня РФ на месяц стала председателем Совбеза ООН. На пресс-конференции Небензи в Нью-Йорке журналисты поинтересовались у него, как поставка Тель-Авивом Patriot на Украину отразится на отношениях между Израилем и Россией.
"Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счёте будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определённые политические последствия", — заметил Небензя.
Ранее Life.ru писал, что министры США, Израиля и Украины вместе с другими высокопоставленными чиновниками обсуждают передачу ещё восьми ЗРК Patriot Киеву. Если им удастся достичь согласия, то зенитно-ракетные системы сперва направят из Израиля в Соединённые Штаты, а уже оттуда на Украину.
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