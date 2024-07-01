Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 18:33

Небензя пригрозил Израилю последствиями при поставке систем ПРО Patriot Киеву

Небензя: Израиль ждут политические последствия при поставке систем Patriot Киеву

Если Израиль отправит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, то это подразумевает некоторые политические последствия. С таким заявлением в понедельник, 1 июля, выступил постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

С сегодняшнего дня РФ на месяц стала председателем Совбеза ООН. На пресс-конференции Небензи в Нью-Йорке журналисты поинтересовались у него, как поставка Тель-Авивом Patriot на Украину отразится на отношениях между Израилем и Россией.

"Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счёте будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определённые политические последствия", — заметил Небензя.

Зеленский назвал ЗРК Patriot бесполезными против "дешёвого и сердитого" оружия России
Зеленский назвал ЗРК Patriot бесполезными против "дешёвого и сердитого" оружия России

Ранее Life.ru писал, что министры США, Израиля и Украины вместе с другими высокопоставленными чиновниками обсуждают передачу ещё восьми ЗРК Patriot Киеву. Если им удастся достичь согласия, то зенитно-ракетные системы сперва направят из Израиля в Соединённые Штаты, а уже оттуда на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Никита Осипов
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Израиль
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров